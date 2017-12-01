Bu Yıl Yaşanan Doğal Afetler Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilerin Ziraat Bankası Ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarına Bakanla Kurulu Kararı İle Bir Yıllık Erteleme İmkanı Getirildi.

IHAAW172656-GEN/01-12-2017 - Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına...

IHAAW172656-GEN/01-12-2017 - Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanla Kurulu Kararı ile bir yıllık erteleme imkanı getirildi. 01.12.2017 17:26:56 TSI NNNN