IHAAW172656-GEN/01-12-2017 - Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanla Kurulu Kararı ile bir yıllık erteleme imkanı getirildi. 01.12.2017 17:26:56 TSI NNNN
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Bu Yıl Yaşanan Doğal Afetler Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilerin Ziraat Bankası Ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarına Bakanla Kurulu Kararı İle Bir Yıllık Erteleme İmkanı Getirildi.
IHAAW172656-GEN/01-12-2017 - Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına...
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Bu Yıl Yaşanan Doğal Afetler Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilerin Ziraat Bankası Ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarına Bakanla Kurulu Kararı İle Bir Yıllık Erteleme İmkanı Getirildi.IHAAW172656-GEN/01-12-2017 - Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına...
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