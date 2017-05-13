Bu Yol Çankırı-ankara Arasını 40 Km Kısaltacak

AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, yapımı devam eden Çerkeş Tüneli'nden sonra Kızılcahamam-Çerkeş yolunun da müjdesini verdi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, yapımı devam eden Çerkeş Tüneli'nden sonra Kızılcahamam-Çerkeş yolunun da müjdesini verdi.

2,2 km uzunluğunda olan ve henüz yapımı devam eden, ulaşımda 10 km'lik bir kısalmayı sağlayacak olan Çerkeş Tüneli'nin ardından Kızılcahamam-Çerkeş karayolunun da çalışmaları başladı. Özellikle kış aylarında vatandaşları zor duruma sokan virajları ve eğimli yolları ortadan kaldıracak olan çalışmayla beraber yol üzerinde 16 metrelik bir genişlemenin olması beklenirken, yolun başkent Ankara'ya ulaşımı 40 km'lik mesafeyle kısaltacak.

167,5 milyon liralık bir maliyeti olan çalışmanın müjdesini veren AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, yapılacak olan yolun Çerkeş ilçesine sağlayacağı yarara dikkat çekti. Bu yolun yapılmasıyla beraber hedeflenen şeyin sadece bir yol yapımı olmadığına dikkat çeken Filiz, "Yolumuza 167,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Bu yol sürücülerimiz için tehlike arz eden aksaklıkları tam anlamıyla gidermesiyle birlikte, Çerkeş ilçemizin kaderini de değiştirecek. Bu yolla birlikte virajlar azalacak, yol genişleyecek. Henüz yapımı devam eden tünelimizle de birleşecek olan bu yol, araç seyrini ve trafiği oldukça rahatlatacak" dedi.

Yolun yapımından sonra birçok şehrin ve ilçenin Ankara'ya ulaşımında 40 km'lik bir kısalma olacağını anlatan Filiz, "Burada asıl mesele yol yapımı değil. Asıl mesele Çerkeş'in kaderi. Bu yol yapıldıktan sonra ilçenin kaderi değişecek. Ankara'ya Gerede yolu üzerinden ulaşım sağlayan Bartın, Karabük-Safranbolu ve birçok ilçesi, Kastamonu ve Sinop'un bir kısmı, Çankırı'nın da Ilgaz'dan başlayarak Kurşunlu, Atkaracalar ve Bayramören ilçeleri Gerede üzerinden değil Çerkeş yolundan gidecek. Böylece Ankara'ya ulaşım 40 km kısalacak. Bu yol aynı zamanda 2 devlet yolundan, İstanbul Karadeniz E80 hattı ve Ankara-İstanbul hattı trafiğinden yüzde 1 pay alan alternatif yol olacak. Çerkeş güzergâhının bu kadar yoğun şekilde kullanılması ilçemize her anlamda katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

9 Mayıs günü ihalesi yapılan yolun inşa süresinin 2 yıl olduğunu da söyleyen Milletvekili Filiz, bu süre boyunca bu çalışmayla birebir yakından ilgilenip, yolun 2 yıldan daha kısa bir sürede bitmesi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.