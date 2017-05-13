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Buca Belediyesi Toplu Cenaze Töreni Ve Defin İçin Ailelerle Görüşecek

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Buca Belediyesi Toplu Cenaze Töreni Ve Defin İçin Ailelerle Görüşecek
Muğla'da tur midibüsü kazasında ölen yakınlarının cenazelerini teslim alan aileleri ziyaret eden İzmir'in Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, toplu...

Muğla'da tur midibüsü kazasında ölen yakınlarının cenazelerini teslim alan aileleri ziyaret eden İzmir'in Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, toplu cenaze töreni ve defin için ailelerle görüşeceklerini belirtti.

Muğla-Marmaris karayolunda 24 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazeler ve eşyalarının ailelerine teslim edilmesine başlandı. Kimlik teşhisleri yapılan cenazelerin ailelerine teslim işlemlerinin yaklaşık 2 saat içinde tamamlanacağı ve cenazelerin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'e götürüleceği kaydedildi.

Anneler Günü programı için İzmir'in Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'nden yola çıkan kafilenin geçirdiği kazanın ardından Muğla'ya giden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Muğla Adli Tıp Kuruman gelerek kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Çok büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Başkan Piriştina, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledim. Hastanedeki yaralılarımızı da ziyaret edeceğim. Umarım onlardan iyi haberler alırız. Cenazelerimiz İzmir'e götürülmeye başlandı. Defin için planlama yapmadan ailelere danışmak istiyoruz. Talep olursa mümkün olduğunca toplu defin ve cenaze töreni düzenlemek istiyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımız canlarımız gitti. Sözün bittiği yerdeyiz. Başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.

Buca Belediyesi Toplu Cenaze Töreni Ve Defin İçin Ailelerle Görüşecek

Buca Belediyesi Toplu Cenaze Töreni Ve Defin İçin Ailelerle Görüşecek

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