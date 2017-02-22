Buca Belediyesinden Bucaspor’a Dev Destek

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, maddi anlamda zor günler yaşayan ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Bucaspor'a maddi ve manevi destekte...

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, maddi anlamda zor günler yaşayan ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Bucaspor'a maddi ve manevi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yazılı bir açıklama yaparak maddi anlamda zor günler geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Bucaspor'a destek vereceklerini belirtti. Piriştina, Bucaspor'a gönül veren herkesi de desteğe çağırdı.

"Hepsini aşacağız"

Bucaspor'un zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Piriştina, "Bizlerin 1,5 yıldır yaptığı uyarılar ve Bucaspor Kulübümüzün Başkanı Sayın Çetin Kayışlı'nın bu süreçte göstermiş olduğu tüm çabaya rağmen bugün gelinen nokta göstermiştir ki bu iş bir ekip işidir.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında bugüne gelindiğinde ise içimizi acıtan olaylara tanık olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak her kara günün sonunda gün yeniden doğar. İnanıyorum ki mevcut başkan, yeni adaylar, taraftarımız ve Bucalılar ile birlikte bu sıkıntıların hepsini aşacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kulübün durumu bizleri kahretti"

"Bucaspor Başkanı Çetin Kayışlı ile bir araya gelerek yaptığımız görüşmede yönetimden para toplanamadığı, kulübün çıkmaza girdiği, eski futbolcular Dady ve Carlos'un alacaklarının ödenememesi nedeniyle verilen cezadan dolayı -6,-6 olmak üzere toplamda 12 puanın silinmesi durumunda takımın küme düşeceği, bu durumda çaresiz kalınacağı söylendi" diyen Başkan Piriştina, futbolcu Emre Toraman'ın antrenman yaptıkları sahaların üzerinde yürünemeyecek kadar kötü olduğunu söylediğini aktardı. Bucaspor Futbol Akademisi yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda çocuklara yemek çıkarmakta ve takımı maçlara götürecek araçlara mazot almakta zorlanıldığının aktarıldığını kaydeden Başkan Piriştina Bunları duymak, Buca'ya ve Bucaspor'a gönül vermiş bizleri kahretti. Bugüne kadar haklı çıkmaktan böylesine acı duyduğum bir durumla karşılaşmamıştım. Kulübümüz için böylesine önemli bir dönemde sorumluluk ve görev hepimize düşmektedir" açıklamasında bulundu.

Başkan Piriştina çağrıda bulundu

Bucaspor Futbol Akademisinin 120 sporcusunun tüm gıda, mazot ve ulaşım ihtiyacının karşılanması için talimat verdiğini belirten Başkan Piriştina, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Kulübün Olduruk'taki antrenman sahalarının bakım ve tamiratları için Belediyemizin ilgili birimleri tarafından gerekli fizibilite çalışması yapılmış olup, yaklaşık yarım milyon lirayı bulan iyileştirme çalışmasının başlanması için de talimat vermiş bulunmaktayım. Futbolcuların ödenememiş olan primlerinin 125 bin liralık bölümünün ödenmesi için de gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kulübün, eski futbolcuları Carlos ve Dady'ye olan borçları konusunda da futbolcuların avukatları Nihat Güman ve Nelson Suarez ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, yapılandırılan borç toplamının, 12 puan silinmemesi için gerekli olan 200 bin liralık kısmının ivedilikle ödenmesi noktasında mutabakata vardık. Böylelikle puan silme cezasını da engellemiş olacağız. Buradan camiaya bir çağrı yapmak istiyorum. "Fırtınalara gönül vermiş herkesi ama herkesi kulübe destek olmaya çağırıyorum. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina olarak ben başta olmak üzere tüm Buca Belediyesi ailesi, gururumuz ve onurumuz Bucasporumuz için imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz."

"Ligden düşme tehlikesi durduruldu"

12 puanın silinmesi, dolayısıyla da ligden düşme tehlikesinin durdurulduğunu söyleyen Piriştina, "Kamuoyunda da bilindiği üzere bir önceki kongrenin iptali için üyeler tarafından açılmış bir dava mevcut olup; mahkeme tarafından alınacak iptal kararına meydan vermeden yönetim tarafından genel kurulun iradesine gidilmesi memnuniyet vericidir. İnanıyorum ki 17 Mart tarihinde yapılacağı ilan edilen, demokratik ve yasal olağanüstü genel kurulun sonucunda seçilmiş yönetim çok daha iyisini yapacaktır. Biz de oluşacak yeni yönetimle birlikte Bucasporumuza desteğimizi devam ettireceğiz. Her ne kadar "kulüp belediyenin sorumluluğu değil" diye düşünenler olsa da "Bucasporhepimizin sorumluluğudur" diyor, ellerinden gelen katkıyı kulübümüze sağlayan Bucaspor Başkanı ve yönetimine, geçmiş dönemlerde katkı koyan tüm Bucasporlulara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çeşitli vesilelerle yaptığımız ayni ve nakdi desteğimize ilave olarak; bugünkü şartlarda tüm Bucasporluların, bizlerin başlattığı bu seferberliğe, yönetimin oluşması ve kulübün yaşatılması sorumluluğunu üzerilerine alarak katılmalarını bekliyorum. Bucasporumuzla nice şampiyonluk kupaları kaldırmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.