Buca’dan 3 Avrupa Şampiyonu Çıktı

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, 4-14 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Taekwondo Festivalinde 3 Avrupa Şampiyonluğu, 3 de...

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, 4-14 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Taekwondo Festivalinde 3 Avrupa Şampiyonluğu, 3 de bronz madalya kazandı.

Katıldıkları tüm müsabakalarda madalyaları toplayan Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, 4-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Taekwondo Festivalinden 3 ayrı Avrupa Şampiyonluğu kazanarak döndü. Taekwondo Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Minikler Şampiyonası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Turkish Open-G2 müsabakalarına katılan toplam 24 lisanslı sporcu Buca'ya 6 madalya, 17 dereceyle döndü.

40 ülkeden bin 500 sporcu

Özellikle Avrupa ülkelerinin milli sporcuları olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerinden 40 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonalarda ter döken Buca Belediyesi Teakwondo takımından 27 kiloda Sarp Mergi Minikler Avrupa Şampiyonu olurken, 55 kiloda Ceyda Akagündüz Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Turkish Open G2 şampiyonasının yıldızlar kategorisinde çifte başarı göstererek Avrupa Şampiyonu oldu.

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Teakwondo Takımının elde ettiği başarılar ve dereceler şampiyonalara göre şöyle sıralanıyor:

04-05 Şubat Avrupa Minikler Taekwondo Şampiyonası

27 kilo. Sarp Mergi-Avrupa Şampiyonu

27 kilo Sinem Toprak-Avrupa 5.'si

06-09 Şubat Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası

Yıldızlar;

55 kilo Ceyda Akagündüz-Avrupa Şampiyonu

37 kilo Sudem Özçelik-Avrupa 3.'sü

33 kilo Enes kamacı-Avrupa 7.'si

49 kilo Eray Çap-Avrupa 6.'sı

Gençler;

46 kilo Sude Namlı- Avrupa 3.'sü

55 kilo Rıdvan İgan-Avrupa 6.'sı

78 kilo Batuhan Yılmaz-Avrupa 5.'si

Büyükler;

87 kilo Tolunay Kara-Avrupa 6.'sı

11-14 Şubat Turkısh Open G2

Yıldızlar;

55 kilo Ceyda Akagündüz-Avrupa Şampiyonu

33 kilo Enes kamacı-Avrupa 6.'sı

37 kilo Aziz Sever-Avrupa 7.'si

Gençler;

55 kilo Emde Alp-Avrupa 5.'si

68 kilo Tolga Çalışkan-Avrupa 6.'sı

78 kilo Batuhan Yılmaz-Avrupa 7.'si

Turkish Open Poomsae (Gösteri)

İlayda Aktay-Avrupa 3.'sü