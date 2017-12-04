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Bucak Köprülü Kavşakta İlk Araç Geçişi

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Bucak Köprülü Kavşakta İlk Araç Geçişi
Burdur-Antalya Karayolu Bucak ilçesi geçişi üzerinde yapımı tamamlanan 2 adet Köprülü Kavşak törenle trafiğe açıldı.

Burdur-Antalya Karayolu Bucak ilçesi geçişi üzerinde yapımı tamamlanan 2 adet Köprülü Kavşak törenle trafiğe açıldı. Yolda ilk araç geçişini Burdur Valisi Şerif Yılmaz kendisinin kullandığı makam aracıyla yaptı.

Burdur - Antalya Karayolu Bucak ilçesi geçişi üzerinde yeni sanayi ve kahveler geçişlerine yapılan 2 adet Köprülü Kavşak'ın yapımının tamamlanmasıyla yol trafiğe açıldı. Yolda ilk araç geçişini ise Burdur Valisi Şerif Yılmaz, kendisinin kullandığı makam aracıyla yaptı. Vali Yılmaz'a AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ve Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin eşlik etti.

Yolda ilk araç geçişinin ardından AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "bugün itibariyle köprüden ilk geçişi yaptık. İlerleyen günlerde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Ulaştırma Bakanı'yla yapılacak görüşmeler neticesinde onların da katılımıyla resmi açılışı yapacağız" dedi.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz da, "Yıllardır bu yoldan gelir geçeriz, Antalya turizmin başkenti hepinizin bildiği gibi ve gerek İstanbul gerek Ankara gerek Marmara bölgesinin Antalya'ya ulaşımını sağlayan ana güzergâh bu yol. Ama yıllarca bu yol tek şerit ve çoğu yerde manevra yapmadan dönülemeyecek şekilde karayolu ulaşımı sağladı, Ama çok şükür bugün sizlerinde gördüğü gibi bölünmüş yolun yanında şehir geçişleri de üst geçitleri de dâhil olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan nerede ne varsa orada o yatırımı gerçekleştiriyoruz."

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