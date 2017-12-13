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Bucak’a Çocuk Eğitim Parkı

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Bucak’a Çocuk Eğitim Parkı
Bucak Belediyesi, genç nesillerin trafik bilincini kazanmaları ve trafiği eğlenerek öğrenmeleri amacıyla ilçeye Çocuk Trafik Eğitim Parkı kazandırıyor.

Bucak Belediyesi, genç nesillerin trafik bilincini kazanmaları ve trafiği eğlenerek öğrenmeleri amacıyla ilçeye Çocuk Trafik Eğitim Parkı kazandırıyor.

Çocukların trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetişmesi amacıyla Çamlıca Mahallesinde, 6 bin metrekare alan üzerine Çocuk Eğitim Trafik Parkının yapımına başlandı.

Bucak Belediyesi'nin örnek bir proje daha yürüttüğünü ifade eden Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yalçın Sezgin, "Okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak amacıyla Bölgenin en büyük ve en donanımlı Çocuk Trafik Eğitim Parklarından birinin yapımı için çalışmalara başladık" dedi.

Başkan Yalçın Sezgin, "Trafik parkı içerisinde trafik bilgileri eğitim binası, trafik eğitim amfisi, çelik konstrüksiyon üst geçit, benzin istasyonu yeri, yeni başlayanlar için kısa süreli mini alıştırma alanı, akülü araç, dört tekerlekli bisiklet, bisiklet yolu, bisiklet park yeri, gözetleme kulesi, maket okul ve hastane, mini araç otoparkı, trafik levhaları, sinyalizasyonlar bulunacak" açıklamasında bulundu.

"Trafik sorunu eğitimle çözülür"

Trafik eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Sezgin, "Ülkemiz geliştikçe trafiğinde en önemli problemlerimizden biri haline dönüştü. Bunun tek çözümü de eğitim. Çocuklarımıza bu konuda küçük yaşlarda görsel ve uygulamalı eğitim vererek gelecek nesilleri kazanmayı ve şehrimiz adına önemli bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Siz ne kadar düzenleme yaparsanız yapın eğer insanlar kurallara uymuyorsa otopark işini ve trafik problemini çözmek mümkün değil. Onun için kurallara uyan, trafikte daha güvenli bir nesiller oluşturmak adına böyle bir yatırımı Bucak Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Trafik eğitim parkının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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