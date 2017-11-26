Bucalı Kadınlara Benan Bilek’le Kahkaha Tufanı

Ünlü stand-upçı Benan Bilek 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır gününde Bucalı kadınları adeta gülme krizine soktu.

Ünlü stand-upçı Benan Bilek 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır gününde Bucalı kadınları adeta gülme krizine soktu. Sadece kadınlara özel olarak hazırlanan "Biz Bize Kız Muhabbeti" adlı gösteride, salonda görev yapan çalışanlar bile kadınlardan seçildi. Bir nevi çağdaş kadınlar matinesi yapan Benan Bilek, Bucalı kadınları günlük streslerden uzaklaştırıp, biraz muhabbet, biraz şikayet ama gözlerden yaş gelecek kadar bolca kahkahayla buluşturdu.

Türkiye'nin en popüler kadın stand-up'çısı Benan Bilek, 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü'nde Bucalı kadınlarla buluştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Biz Bize Kız Muhabbeti" başlıklı gösteride bir ilk gerçekleştirilerek salona erkek alınmadı.

Görevli personelin bile kadınlardan seçildiği müzikli gösteride Benan Bilek, dedikodu, şikayet, kadının kadına ettikleri, kadın-erkek kıyaslamaları gibi konularda anlattığı birbirinden keyif ve eğlenceli paylaşımları ile Bucalı kadınları gülmekten kırdı geçirdi.

Müziği ve sohbetleriyle bir nevi çağdaş kadınlar matinesi düzenleyen Benan Bilek, Bucalı kadınları ciğerlerinin izin verdiğince güldürüp, günlük koşturmacanın stresi ve sıkıntılarından uzaklaştırdı. Kadın erkek ilişkilerinde kadınların izleyebileceği hal tavır ve davranışları taktiksel olarak da ele alıp, keyifli sohbetiyle kadınlara tiyolar veren Benan Bilek, Kadına Şiddete Hayır Günü'nde Bucalı kadınları gülen yüz ve alkışlamaktan şişmiş ellerle uğurladı.

Keyifli gösteriyi izleyen Bucalı kadınlar 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır gibi anlamlı bir günde kendilerini doyasıya güldüren, güldürürken de bilinçlendiren böylesi bir programı Buca'ya taşıyan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür etti.