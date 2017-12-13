Buca’nın Pırlantalarına Yerli Malı Kutlaması

Buca Belediyesi'nin, 3-6 yaş arası çocuklara geçici bakım hizmeti verdiği Pırlanta Merkezleri, sadece bakımla kalmayıp ulusal değerlerle yoğrulmuş gelecek...

Buca Belediyesi'nin, 3-6 yaş arası çocuklara geçici bakım hizmeti verdiği Pırlanta Merkezleri, sadece bakımla kalmayıp ulusal değerlerle yoğrulmuş gelecek nesiller yetiştiriyor. 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan, yerli üretimin ve yerli malların kullanımının özendirilmesini amaçlayan Yerli Malı Haftası Bucalı miniklere yaşatılıp, tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatıldı.

Bucalı minikler Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Buca Belediyesi'nin 3-6 yaş arası Bucalı miniklerin geçici bakım hizmeti aldığı Pırlanta Merkezlerinde tatlı bir telaş yaşandı. Resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak geçen ama Yerli Malı Haftası olarak hafızalarda yer edinen hafta Buca Belediyesi'nin ilçe genelindeki 7 Pırlanta Merkezi'nde coşkuyla kutlandı.

12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgulandığı Yerli Malı Haftası, Bucanın pırlantalarına uygulamalı olarak anlatıldı. Evlerinde yaptıkları pastalar, börekler ve meyvelerle sınıflarını dolduran minik Bucalı pırlantalar yerli üretimin önemini, tutumlu olmanın gereğini öğrendi.

Yiyeceklerini ortak masalarında sergileyip, arkadaşlarına ikram eden minikler Yerli Malı Haftası ile birlik olmayı ve paylaşmanın güzelliğini keşfetti.