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Bucaspor - Dg Sivasspor Maçının Ardından

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Bucaspor - Dg Sivasspor Maçının Ardından
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'a elenerek kupaya veda eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Oyuncularımız bugün maçı istemedi"...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'a elenerek kupaya veda eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Oyuncularımız bugün maçı istemedi" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Bucaspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında rakibine 1-0 mağlup olunca sarı-lacivertli İzmir temsilcisi Son 16 Turu'na kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, en başta kupayı hedeflediklerini ifade ederek, "Ancak söylemler içerideki mücadelenin aynı olması lazım. Aynı olmazsa ortaya böyle ters çıkabiliyor. Oyuncularımız bugün istemedi. Her şerde bir hayır vardır" diyerek tur atlayan Bucaspor'u tebrik etti.

Bucaspor cephesi

Tur atladıkları için mutlu olduklarını belirten Bucaspor Teknik Sorumlusu Aytekin Sümbül ise bu sonucun takıma moral ve motivasyon sağlayacağını anlatarak, "Zor bir maçtı bizim için. Genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir ekibiz. Aynı yürekle, aynı hırsla mücadele etmelerini takdirle karşılıyorum. Her türkü isteklerimize cevap verdiler. Sahadan galip ayrıldık. Neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.

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