Budama elemanı yetiştirip, Bakanlık'tan ödülü kaptılar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarıma Değer Katanlar Yarışması'nda, 'Budama Elemanı Yetiştirmeyi' amaçlayan eğitim projesi ikincilik ödülüne layık görüldü. Para ödülü, Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarıma Değer Katanlar Yarışması'nda, Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 'Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Budama Elemanı Benim Uygulamalı Eğitim Projesi' ikincilik ödülünü kazandı. Fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak Fındık Tanıtım Grubu ile birlikte gerçekleştirilen proje, Ordu, Düzce, Giresun, Samsun ve Trabzon illerinde uygulandı.

ÖDÜLÜ VALİ VERDİ

Yarışma sonucu dereceye giren proje sahiplerine ödülleri, Vali İrfan Balkanlıoğlu tarafından verildi. Vali Balkanlıoğlu, "Ordu, fındık memleketidir. Dünyada en fazla fındık üreten il Ordu’dur. Arazimizin yüzde 70’i fındık bahçeleriyle kaplı. Fındık bizim için büyük bir ekonomik değer. Fındığın budamasını, bakımını iyi yaparsak, daha fazla verim elde ederiz" dedi. Balkanlıoğlu, “Ayrıca bu ödül bizleri mutlu etti. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

ÖDÜL MEHMETÇİK VAKFI'NA

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz ise proje kapsamında 5 ilde toplam Bin 65 budama elemanı yetiştirdiklerini söyledi. Öte yandan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen ikincilik ödülü 5 bin TL müdürlük çalışanları tarafından Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı. Vali İrfan Balkanlıoğlu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz ile kursu başarıyla tamamlayan müdürlük çalışanlarına teşekkür belgelerini verdi.