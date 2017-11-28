Budapeşte’de Otizmli Türk Kızından Piyano Konseri

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19 yaşındaki otizmli Türk kızı Beril Zorlu, piyano konseri verdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19 yaşındaki otizmli Türk kızı Beril Zorlu, piyano konseri verdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen konsere Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı ve eşinin yanı sıra, çok sayıda Türk ve Macar müzik sever katıldı.

"Müzik ve Engelsiz Yolculuğum" isimli piyano konserinde dünyaca ünlü tanınmış yabancı bestekarların eserlerini çalan otizmli piyano sanatçısı Beril Zorlu, Türk eserleri de çaldı. Seyircilerden büyük alkış alan Zorlu'ya konserin sonlarında İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu da eşlik etti

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, konserle ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü olarak böyle nadide bir konsere ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını, otizmli bir çocuğun gelişimini bu konserde çok net olarak görüldüğünü söyledi. Gül, "Programa Macarlar ve Türklerin yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Özellikle bu programın Türkiye Kültür Bakanlığı çatısı altında, desteklemesiyle gerçekleştirildi. Bu programın Yunus Emre Enstitüsü çatısı altında sanatseverlerle birleşiyor olması son derece önemli" diye konuştu.