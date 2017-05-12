Bü’de Dini Musiki Söyleşişi Yapıldı, Konseri Büyüledi

Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Dini Musikimiz ve Formları" adlı etkinlikte verilen konser, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Dini Musikimiz ve Formları" adlı etkinlikte verilen konser, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından "Dinî Musikîmiz ve Formları" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte "Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES Projesi" hakkında bilgiler verildi. Tıraşçı, "Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamında yeni bir destek programı olarak başlayan GENÇDES, gençlerin sanatın çeşitli dallarında geliştirecekleri projelerini hayata geçirmelerini sağlayacak." dedi.

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Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Ezan, Sala, Temcit, Bektaşi Nefesi, Naat, Mevlevî Âyini, Şugul ve İlahi gibi musiki formları sunuldu. Katılımcıların büyük bir beğeniyle takip ettiği konser; Ahmet Töngüş, Muhammet Efe, Ali Pamuklu, Furkan Babayiğit, Emin Bayram, Muammer Eliyatkın, Emre Sazak, Yasin Gökalp tarafından icra edildi.

Etkinliğe İslimi İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.