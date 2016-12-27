  • BIST 76.722
  • Altın 129,260
  • Dolar 3,5206
  • Euro 3,6768
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Bü’den ‘Acil Sağlık Hizmetleri Ve Paramedik’ Konulu Panel

» »
Bü’den ‘Acil Sağlık Hizmetleri Ve Paramedik’ Konulu Panel
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından "Acil Sağlık Hizmetleri ve Paramedik" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından "Acil Sağlık Hizmetleri ve Paramedik" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Panelin oturum başkanlığını yapan SHMYO Müdürü Doç. Dr. İbrahim Tümen, Paramediklerin hasta üzerinde yapılması gereken tüm işleri yerine getirebildiğini söyledi. Kaza, yangın, doğal afet gibi durumlarda ilk müdahalenin önemine vurgu yapan Tümen, "Paramediklerin bizim hayatımızda çok önemli yerleri var. Bunu son dönemlerde de görüyoruz. İnsan hayatındaki acil vakalarda en önemli zinciri oluşturuyorlar. Onların yapacağı bir müdahale, o insanın hayatını kurtarıyor. Bu bakımdan bu meslek sadece bizim için değil bütün dünya ve ülkemiz için çok özeldir. Ülkemizde artık 112 acil ekiplerimiz çok şükür vakalara hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor, çok hızlı şekilde olay yerine geliyorlar. İnşallah bu süre daha da kısalacaktır. Bu yönde de paramedik ve diğer eğitimler büyük önem arz ediyor" dedi.

Panelde, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy "Kuruluşundan Günümüze Paramedik Eğitimi ve Okulları", Bartın Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Aslı Saldamlı "Paramedikler İçin Etik", İl Sağlık Müdürlüğünden Hasan Babayiğit "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri", Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayhan Korkmaz "Acil Servis İşleyişi ve Triaj" konularında konuştu.

Bü’den ‘Acil Sağlık Hizmetleri Ve Paramedik’ Konulu Panel

Bü’den ‘Acil Sağlık Hizmetleri Ve Paramedik’ Konulu Panel

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu’nun Akademisi’nde Dönem Sonu Paneli27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Canik’e Standardı Yüksek Konut27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Şehit Ailesinden Başkan Baran’a Ziyaret27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Eğitim Bir-sen Yönetimi İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Başbakanı Koruyan Polislere Evinde Çorba Hazırlayıp Dağıttı27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Bü’den ‘Acil Sağlık Hizmetleri Ve Paramedik’ Konulu Panel27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Gkv’liler Barışı Uçurtmalarına Yansıttılar27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Uludağ Üniversitesine Aydınpınar Desteği27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Kaymakam Yazıcı’dan Başkan Karakullukçu’ya Nezaket Ziyareti27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Vestel’den Başkan Ergün’e Ziyaret27 Aralık 2016 Salı 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti