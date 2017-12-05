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Büfecinin Başlattığı ’Askıda Kıyafet’ Kampanyası Büyük İlgi Görüyor

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Büfecinin Başlattığı ’Askıda Kıyafet’ Kampanyası Büyük İlgi Görüyor
Elazığ'da bir büfe sahibinin kendisine ait fazla kıyafetleri asarak başlattığı "Askıda Kıyafet" kampanyası, çevredekilerin de katılmasıyla ihtiyaç...

Elazığ'da bir büfe sahibinin kendisine ait fazla kıyafetleri asarak başlattığı "Askıda Kıyafet" kampanyası, çevredekilerin de katılmasıyla ihtiyaç sahipleri ile vatandaşların arasında köprü oluşturdu.

Merkez Nailbey Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı'nda büfesi bulunan İsmet Yılmaz (43), giymediği kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya karar verdi. Bunun üzerine Yılmaz, cadde üzerindeki trafonun duvarına ip gererek, fazlalık kıyafetlerini asmaya başladı. İhtiyaç sahibi insanların kıyafetleri almaya başlaması ile birlikte daha fazla kesime ulaşmak isteyen Yılmaz, duvara "Allah rızası için sana olmayanı getir, ihtiyaç sahibini sevindir" yazılı pankart astı. Büfeci Yılmaz, bir haftada içerisinde kendisine gelen 100 parçadan fazla kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kendisine dar gelen kıyafetleri ne yapacağını düşünmeye başladığını ve aklına böyle bir fikir geldiğini belirten İsmet Yılmaz, "Buraya bir ip gerdim. Belki benim gibi binlerce vatandaş vardır dedim. Baktım çok rağbet var. Çok alıyorlar. O yüzden buraya elbiseleri astık. Evde elbisesi olan, kendisine olmayan getirip assın, ihtiyacı olanda götürsün dedim. Bizim halkımız bu konuda çok duyarlı" dedi.

İhtiyaç sahibi bir kadının gelerek şalvar sorduğunu aktaran Yılmaz, gelirse kendisine ayıracağı için söz verdiğini, talebi olanları da not ettiğini aktardı.

Kendinin ilk önce iki defa elbise astığını ve vatandaşlarının sorduğunu dile getiren Yılmaz, "Ben de olmayan kıyafetleri getirin, ihtiyacı olanlarda götürsün dedim. Tabi eş dosta söylüyorum. Sadece bu değil, isterlerse ekmek de asabilirler. Çay, şeker, bulgur, mercimek gibi şeyleri de asabilirler. Bu bir hayırdır. Kim yaparsa Allah ondan razı olsun. Ben onlara burada yardımcı olurum. Yağmurlu günlerde ıslanacak şeyleri içeri alırım" diye konuştu.

Belediyenin hayır çarşısı olduğunu ancak oraya ulaşamayan olursa diye bu çalışmayı devam ettirdiğini dile getiren Yılmaz, "Belediye buraya bir tente veya yağmurluk yaparsa çok memnun olurum. Belediyemizin haberi olsa kesinlikle yapar. Onlar hayırdan kaçmazlar ve yardımcı olurlar" diyerek talebini iletti.

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