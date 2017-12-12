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Bugün burcunuz ne diyor?

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Bugün burcunuz ne diyor?
Günlük burç yorumları Zodyak sistemine bulunan burçlar yani 12 burç için de gezegenlerin hareketleri incelenerek astrologlar tarafından günlük olarak hazırlanan çalışmalardır.

Astrologlar ve astroloji editörleri tarafından detaylı çalışmalar sonucu hazırlanmış olan günlük, haftalık ve aylık burç yorumları burada. 

Burç özellikleriniz ve burç uyumu hakkında merak ettikleriniz için tıklayın!

 

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