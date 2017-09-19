  • BIST 104.918
  • Altın 147,092
  • Dolar 3,4930
  • Euro 4,1820
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 25 °C

Bugün nerede elektrik kesintisi var.

» »
Bugün nerede elektrik kesintisi var.
Ülke genelinde elektrik dağıtım şirketleri planlı olarak elektrik kesintileri yapmaktadır.

Ülkemizde 21 şirketten oluşan elektrik dağıtım şirketleri hergün sorumlu oldukları il, ilçe, mahalle, sokak, cadde, köy ve beldelerde elektrik dağıtım şebekesini yenilemek için yaptıkları yatırımlarla belirli sürelerde elektrik kesintisi yapmaktadır. Bu kesintilerin kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. İşte İl İl, İlçe İlçe nerede ne zaman elektrik kesintisi yapılacak tıkla öğren....

İŞTE KESİNTİNİN OLDUĞU YERLER.... (TIKLA)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte il il hava durumu20 Eylül 2017 Çarşamba 08:00
  • Bugün burcunuz ne diyor?20 Eylül 2017 Çarşamba 08:00
  • Günün gazete manşetleri (20 Eylül 2017)20 Eylül 2017 Çarşamba 08:00
  • Bugün nerede elektrik kesintisi var.20 Eylül 2017 Çarşamba 08:00
  • Başkan Ferit Karabulut: Halkımızın İhtiyaçları Doğrultusunda Çalışmaya Devam Edeceğiz20 Eylül 2017 Çarşamba 07:08
  • Ardahan’da Gaziler Onuruna Yemek Verildi20 Eylül 2017 Çarşamba 00:43
  • Burhaniye Amfi Tiyatro Cazibe Merkezi Olacak19 Eylül 2017 Salı 22:43
  • Mersin Büyükşehir İşçisi Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti19 Eylül 2017 Salı 21:38
  • Bursalı Müzisyene Pasaport Engeli19 Eylül 2017 Salı 19:23
  • Şehit Aileleri Ve Gaziler, Başkan Babaş’ı Ziyaret Etti19 Eylül 2017 Salı 19:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti