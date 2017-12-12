  • BIST 109.050
  • Altın 153,876
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 9 °C

Bugün nerede elektrik kesintisi var.

» »
Bugün nerede elektrik kesintisi var.
Ülke genelinde elektrik dağıtım şirketleri planlı olarak elektrik kesintileri yapmaktadır.

Ülkemizde 21 şirketten oluşan elektrik dağıtım şirketleri hergün sorumlu oldukları il, ilçe, mahalle, sokak, cadde, köy ve beldelerde elektrik dağıtım şebekesini yenilemek için yaptıkları yatırımlarla belirli sürelerde elektrik kesintisi yapmaktadır. Bu kesintilerin kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. İşte İl İl, İlçe İlçe nerede ne zaman elektrik kesintisi yapılacak tıkla öğren....

İŞTE KESİNTİNİN OLDUĞU YERLER.... (TIKLA)

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;12 Aralık 2017 Salı 19:03
  • Eskişehir’de Güreli Ve Ünlü Ortaklığı12 Aralık 2017 Salı 18:28
  • Sarıkamış’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı12 Aralık 2017 Salı 18:13
  • Çorum Belediyesi’nden 7 Kültür Yayını12 Aralık 2017 Salı 18:03
  • Şanlıurfa’da İnsan Hakları Haftası Kutlamaları12 Aralık 2017 Salı 17:08
  • Başkan Toçoğlu Öğrencilerle Bir Araya Geldi12 Aralık 2017 Salı 17:08
  • Kuşadası’nda ’Köklerin Dili’ Heykel Sergisi Açıldı12 Aralık 2017 Salı 16:46
  • 4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali Başladı12 Aralık 2017 Salı 16:44
  • Esogü’de ’Bozkır Kültürü Ve Eski Türk Yazıtları’ Paneli Düzenlendi12 Aralık 2017 Salı 16:33
  • Kaü İnovatif Gençlik Kulübü Öğrencileri Sokak Köpeklerini Doyurdu12 Aralık 2017 Salı 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti