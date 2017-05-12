Buharkentliler Sağlık İçin Yürüyecek

Buharkent Belediyesinin organize ettiği Buharkent 14. Geleneksel Doğa Yürüyüşü 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Buharkent Belediyesinin organize ettiği Buharkent 14. Geleneksel Doğa Yürüyüşü 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Buharkent Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen doğa yürüyüşlerinin 14.'sü gerçekleştirilecek. Doğa yürüyüşü Kuyucak Gencelli Mahallesinden başlayıp, Gelenbe Mesire alanında sona erecek. Yürüyüş bitiminde öğle yemeği Buharkent Belediyesi tarafından verilecek.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yürüyüşe 15 yaş ve üzerinde herkesin katılım sağlayabileceğini söyleyerek, sağlık için tüm Buharkentlileri yürüyüşe davet etti.