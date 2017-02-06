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Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı

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Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Bulanık Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya Bulanık İlçe Jandarma Komutanı Ömer Altaş, Emniyet Müdürü Mühittin Ayhan, Elmakaya, Yoncalı ve Sarpınar belde belediye başkanları, kanat önderleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ile STK temsilcileri katıldı. Bulanık Kaymakamı ve Beleye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık'ta ikincisi düzenlenen güvenlik toplantısına katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplantının her ay düzenli bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi. Temel amaç emniyet ve asayişin esenliği, huzuru ilçede tesis etmek ve ilçenin var olan sorunlarını toplantıya katılanlarla birlikte belirlemek ve çözümü konusunda da istişare ile ortaklaşa kararlar almak olduğunu belirten Uzan; "Kurumlarımızın başındaki idareciler olarak vatandaşa mazeret üretmeden hizmet etmek bizim görevimiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın toplumsal hayatını ve huzurunun güvenliğini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın idarecileri ile birlikte koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürerek bu toplantılarda düzenli olarak istişare edeceğiz" dedi.

Toplumun huzurunu ve asayişi bozacak her türlü olaya karşı vatandaşların emniyet güçlerinin işini kolaylaştırarak ihbar mekanizmasını da etkin şekilde kullanmaya davet eden Uzan, " Biz vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için buradayız. Güvenliğin olmadığı yerde refah ve huzur olmaz. İlçemizin güvenliği için güvenlik güçlerimiz 24 saat aralıksız çalışıyorlar. Sözde köy komisyonlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili Arakonak köyünde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltılar oldu, bunlardan kimileri tutuklandı, kimileri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kimi kişiler hakkında işlem yapıldı ve bunlardan kimileri tutuklandı, kimileri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak bu noktada vatandaşların ve sizlerin de bizlere katkı sunması gerekir. Kısacası arkadaşlar; güvenlik hizmetleri, zararlı madde ve uyuşturucu ile mücadelede, asayişin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğini sekteye uğratabilecek her türlü unsurun bertaraf edilmesi için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Bulanık'ta mart ayında yapılacak "Bayrak Yürüyüşü', araç park sorunu, ilçedeki çeşmelerin tarihi dokuya göre yapılması, şehir imar planı, kanalizasyon ve su sorunu, ilçeye doğalgaz getirilmesi, akaryakıt istasyonlarına güvelik kameralarının takılması, mal meydanının ihaleye çıkartılması, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, ilçede yapılacak sosyal ve kültürel etkinlikler ile belediyenin karla mücadele konuları konuşuldu.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı, katılımcıların yaptıkları değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı

Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı

Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı

Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı

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