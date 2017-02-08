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Bulanık’ta Halk Toplantısı

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Bulanık’ta Halk Toplantısı
Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan, düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan, düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bulanık Ziraat Odasının toplantı salonunda yapılan halk toplantısına İlçe Garnizon Komutanı Ömer Altaş, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, sivil toplu örgütü temsilcileri, kurum amirleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bulanık halkı ile birlikte belediyeyi yöneteceklerini belirten Hacı Arslan Uzan, "Toplanmamızın amacı, yaptığımız hizmetleri paylaşmaktan çok sizlerin eleştirilerini göz önünde bulundurarak ilçemizin sorunlarını paylaşıp ortak bir çözüm üretmektir. Şeffaf bir hizmet sunacağız. Dürüstlük ilkelerini esas alarak halkın vermiş olduğu destekle en iyi ve kaliteli hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Anlayışımızda dil, kimlik ayrımı etmeden halka en iyi şekilde hizmet etmek, bizim vicdani sorumluluğumuzun, halklara karşı sevgi ve saygı anlayışımızın göstergesidir" dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen hizmetin aksamadan devam ettiğini belirten Uzan, "Sizlerden alacağımız destekle bu aksaklıkları hep beraber gidereceğiz ve yeni hizmetleri de inşallah hep beraber yapacağız. Başarı ancak siz yanımızda olursanız gelir. Biz sizlerden destek bekliyoruz. İmkânlarımız çerçevesinde hizmetlerimizi aksatmadan devam ettireceğiz. Belediye şahıs belediyesi değil halkın belediyesidir. Yaşlı, genci veya çocuk fark etmez, herkesin kendine göre sorunu vardır. Biz bu sorunları tespit edip ona göre çözüm bulacağız. İhtiyaç ve sorunlarınız ne olursa olsun biz sizlerin hizmetindeyiz" diye konuştu.

İlçenin temel sorunları olan altyapı, su ve yol yapımlarına önem verdiklerini ve 2017 yılında da bu sorunlara öncelik tanıyıp kökten çözme gayreti içinde olacaklarını söyleyen Uzan, "Hep birlikte Bulanık'a güzel şeyler yapacağız. Sizler ilçemizi güzelleştirmek için bizlere yardımcı olacaksınız, bizler de bu ilçenin halkına gereken hizmeti götürmek için elimizi taşın altına koyacağız. Biz bu halka hizmet için buradayız. Hiçbir ayırım gözetmeksizin herkese eşit şekilde hizmetlerimizi sunacağız. Hep birlikte gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarını dile getirerek önerilerde bulundular.

Bulanık’ta Halk Toplantısı

Bulanık’ta Halk Toplantısı

Bulanık’ta Halk Toplantısı

Bulanık’ta Halk Toplantısı

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