Bulanık’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi

Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Birliğinin olağan genel kurul seçimi yapıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Birliğinin olağan genel kurul seçimi yapıldı.

Her yıl mayıs ayı başında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan genel kurul seçimi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün salonunda İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda konuşan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, 2017 yıllının yatırım yılı olacağını belirterek, "2017 yılını hızlı bir yıl olarak değerlendirmek istiyoruz. Birçok köyümüze kilit parke yapacağız, köylerdeki içme suyu sıkıntısını çözeceğiz. Biz şuna inanıyoruz, "gidemediğin köy senin değildir" sözünde hareket ederek yolların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Onun için bütün köy yollarını birinci kat veya ikinci kat asfaltlarını yapacağız. İçme suyu sıkıntısı olan köylerimizde su sıkıntısını ortadan kaldıracağız. Kanalizasyon düşündüğümüz köyler var, onları yapacağız. Biz insanlara hizmet odaklı bakıyoruz. Karşılıklı değil. Amacım burada hizmet yapmaktır. Beş milyon para hesapta var, hizmet yok. Ben hizmet için geldim. En azında buradan giderken birileri "Allah razı olsun" desin. Amacım budur" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından seçimler yapıldı.