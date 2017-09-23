Bulanık’ta Sünnet Şöleni

Muş'un Bulanık Belediyesi tarafında erkekliğe ilk adım atan 141 çocuk için ilk defa sünnet şöleni düzenledi.

Muş'un Bulanık Belediyesi tarafında erkekliğe ilk adım atan 141 çocuk için ilk defa sünnet şöleni düzenledi.

Bulanık Belediyesi'nin geleneksel hale getireceği sünnet şöleni, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Sünnet kıyafetleriyle ve aileleriyle birlikte şölene katılan çocuklar, hükümet konağı önündeki oyun parkında eğlendiler. Çocuklar çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenceli dakikalar geçirirken, özel şovlar ve gösterilerle erkekliğe adım atan 141 çocuk gönüllerince eğlendi. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, çocuklar ve ailelerin coşkusuna ortak oldu. Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, sünnet olan çocuklarla fotoğraf çektirerek, ailelerle sohbet etti. Başkan Vekili Uzan, geleceğin teminatı çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yıl sünnet şölenimizi gerçekleştireceğiz. Bu yıl ilk defa Bulanık ilçesinde böyle bir geleneği başlattık. Çocuklarımızı hastanemizde hijyenik bir ortamda sünnet ettiriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdi. Sünnet şölenimize inşallah gelecek yıllarda devam edeceğiz. Bu yıl 141 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Başhekimliğimize bu konuda teşekkür ediyorum. Hastanemizin de özverili çalışmaları oldu. Allah onlardan razı olsun. Belediye olarak sosyal belediyecilikte buradayız, varız diyoruz. Hem sanatsal faaliyetlerimize, hem de sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yeter ki sizinle el ele verelim, gönül gönüle verelim. Bu şehrin esenliği ve huzuruna devam edelim" dedi.

Ailelere seslenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Uzan, "Değerli hanımefendiler, çocuklarımıza özen gösterelim. Onlara sahip çıkalım. Biz belediye olarak eğitimlerine yine destek olacağız. Okullarımız bahçelerine kilitli parke taşı yapıyoruz. Semt sahaları yapıyoruz. Onlara daha güzel bir ortam hazırlayalım. Çocuklarımıza güzel yarınlar bırakalım. Çocuklarımız için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Biz bulanık ilçesinde değişimin öncüsü olmaya çalışıyoruz. Parklarımızlar, bahçelerimizle, yollarımızla ve alt yapı su kanalizasyon işleriyle farklı bir ilçe olacağız. Sizlere bir efendi değil bir hizmetkârız burada. Hem kaymakamlık, hem belediye olarak emrinizdeyiz her zaman yanınızdayız. İnşallah birlikteliğimiz devamlı olacaktır. Bu sünnet törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.