  • BIST 94.919
  • Altın 141,361
  • Dolar 3,5971
  • Euro 3,9142
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 17 °C

Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı

» »
Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Süleymanpaşa ve Vali Selahattin Hatipoğlu yatılı bölge ortaokulları tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı...

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Süleymanpaşa ve Vali Selahattin Hatipoğlu yatılı bölge ortaokulları tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Şube Müdürü Metin Aral, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velilerinin katıldığı bilim fuarında, öğrenciler hazırlamış oldukları projeler hakkında bilgiler verdiler. Burada açıklamalarda bulunan Bulanık Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, çalışmalarda emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri kutlayarak, "Eğitim üretim ile olur. Üretim de bilimle olur. Biz gençliğimizi iyi yetiştirirsek, onları bilime yönlendirirsek, Türkiye'nin geleceği de o kadar aydınlık olur. Sizler ne kadar donanımlı olursanız o kadar başarılı olursunuz. Bu projeyi yürekten destekliyorum ve bu fuarlara elimden geldiğince katkı yapmaya, katılmaya çalışıyorum. Türkiye yabancıların geliştirdiği buluşlarla değil Türk insanının buluşlarıyla tüm dünyaya örnek olsun. TÜBİTAK fuarında onlarca projeleri ile katılan bütün öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra ki süreçte de bu tür projeleri gerçekleştirerek, yeni ufuklara hep birlikte yelken açarız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Hakkari’de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışması09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Fetö Duruşmaları Devam Ediyor09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Sivas’a 41 Adet Yeni Mobese Yerleştirilecek09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Darboğaz Deresi Projesinde İlk Aşama Tamamlanıyor09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Vakıflar Bölge Müdürü Yücebıyık’tan, Belediye Başkanı Babaş’a Teşekkür09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Mazlum Ağa Hamamı Restore Edilecek09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Ulubey’e Yeni Tesis09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Diyarbakır’dan El-bab Ve Cerablus’a 3 Tır Yardım09 Mayıs 2017 Salı 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti