Buldan’dan Gelip Konak’ı Gezdiler

Konak Belediyesi'nin 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği Pamukkale gezisi kapsamında Buldan'ı ziyaret eden Konaklı muhtarları ağırlayan Buldan...

Konak Belediyesi'nin 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği Pamukkale gezisi kapsamında Buldan'ı ziyaret eden Konaklı muhtarları ağırlayan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, bu kez ilçede görev yapan muhtarlarla birlikte Konak'a iade-i ziyarette bulundu.

İzmir'in merkez ilçesi Konak ile Denizli'nin Buldan ilçesi arasındaki kardeşlik bağları karşılıklı yapılan ziyaretlerle daha da güçlendi. Konak Belediyesi'nin 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği Pamukkale gezisi kapsamında Buldan'ı ziyaret eden Konaklı muhtarları ağırlayan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, bu kez ilçede görev yapan muhtarlarla birlikte Konak'a iade-i ziyarette bulundu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarafından ağırlanan Buldan heyeti, Konak'ı adım adım gezdi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ve beraberindeki Buldanlı muhtarları ilk olarak Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesinde ağırladı. Konak'ta görev yapan mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği buluşmada Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Yücebaş yerel yönetimlerde muhtarlıkların önemi ve görevleri konulu bir sunum yaptı. İki belediye arasındaki bağların karşılıklı ziyaretlerle daha da güçlendiğini dile getiren ev sahibi Belediye Başkanı Pekdaş, "Muhtarlarımız için bir Pamukkale gezisi planlamıştık. Bu geziye Buldan'ı da dahil edelim dedik. Çok da iyi yapmışız. Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar yakalandı. Bu dostlukların getirdiği dayanışma duygusunun sürmesini diliyorum. Konak'tan giden muhtarlarımıza çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. O günden beri hep Buldan'ı anlatıyorlar" dedi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Pekdaş, "Ülkemizin geçtiği bu zor süreçte bizim yapmamız gereken en önemli şey bu dostluğu, bu güzel dayanışmayı yükseltmek. El ele, kol kola bu ülkenin geleceği için birlikte çaba sarf etmeliyiz. Ayrılıklarda değil, benzerliklerimizde bir araya gelmeliyiz. Bizim yerel demokrasiyi güçlendirmemiz, kalkınmayı artırmamız gerekiyor. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Ancak bu farklı düşünceler ülkemizin geleceğinin daha iyi olması için yapılıyorsa değerlidir. "Bendensin, benden değilsen kara toprağınsın" anlayışını hiçbir büyük ülke kabul edemez" diye konuştu.

Konuk belediye Buldan'ın belediye başkanı Mustafa Gülbay da yaptığı konuşmada yerel yönetimlerde muhtarların önemine değindi. Muhtarların toplumun her kesiminden oy alarak seçilen kişiler olduğunu dile getiren Gülbay, "Muhtarların yerel meclislerde mutlaka olmaları lazım ki bu iradeye yansısın. Ne yazık ki Türkiye'de partizanlık olgusu var. Bunu aşan da muhtarlarımız. Farklı partiden olsalar bile başka partiye oy verenlerden de oy alarak göreve geliyorlar. Bu açıdan muhtarlarımız toplumun sinir uçlarıdır. Karşılıklı hoşgörü ortamını da sağlayacak olan muhtarlardır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Pekdaş, konuk başkan Gülbay'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür plaketi sunarken, Gülbay da kendilerini ağırlayan Başkan Pekdaş'a Buldan işi şal hediye etti. Öğle yemeğinin ardından Buldan'dan gelen muhtarlar Konaklı muhtarlarla birlikte şehri gezdi. İlk olarak Atatürk Müzesi'ne giden heyet daha sonra Saat Kulesi, Ayşe Hatun Camii, Sarı Kışla, Hükümet Konağı, Kadife Kale, Kale Mescidi, Bizans Sarnıcı, Tarihi Asansör ve Kemeraltı Çarşısı'nı turladı.