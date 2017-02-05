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Bulduğu Heykeli Müzeye Teslim Etti

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Bulduğu Heykeli Müzeye Teslim Etti
İzmir'in Çeşme ilçesinde aracıyla dolaşırken kırık bir heykel bulan Yeşim Yüksel, tarihi eser olabileceği düşüncesiyle heykeli Çeşme Müzesi'ne...

İzmir'in Çeşme ilçesinde aracıyla dolaşırken kırık bir heykel bulan Yeşim Yüksel, tarihi eser olabileceği düşüncesiyle heykeli Çeşme Müzesi'ne teslim etti.

Yeşim Yüksel, Çeşme'de aracıyla dolaşırken bulduğu kırık heykeli tarihi eser olabileceği düşüncesiyle aracının bagajına koyarak, daha sonra Çeşme Müzesi'ne teslim etti. Yeşim ve eşi Cüneyt Yüksel'in getirdiği heykel parçalarını alarak Çeşme Kalesi'ne taşıyan müze yetkilileri, bulunan parçaları detaylı olarak inceleyeceklerini, sonucun birkaç gün içinde belli olabileceğini söyledi.

Babasının heykeltıraş olması nedeniyle heykellere meraklı olduğunu belirten Yeşim Yüksel, kırık heykel başının kendisini çok heyecanlandırdığını anlattı. Heykelin yanındaki küçük parçaları da topladığını ifade eden Yüksel, "Çok ağır olmasına karşın zorlanarak da olsa insan başı şeklindeki heykeli arabamın bagajına koydum. Evime giderek eşime haber verdim. Tarihi olabileceğini düşündüğüm bir heykel bulduğumu söyledim. Pazartesi günü işime gideceğim için pazar günü Çeşme Müzesi'ne teslim edip edemeyeceğimizi araştırdık. İnternetten de araştırma yaparak, teslim şeklini öğrenmeye çalıştık" dedi.

Araştırdığı kadarıyla heykelin Helenistik döneme ait olabileceğini belirten Yüksel, "İnternete "Eriythrai" diye yazdım. O bölgenin heykellerini araştırdım. Erythrai'deki heykellerle eşleşmediğini gördüm. Helenistik dönemi araştırınca o dönemin heykelleri ile eşleştiğini gördüm. Aydın Çine'de bulunmuş bir mezar başı ile benzeşti. Eşimle çok heyecanlandık. Heykeltıraş kızı olduğum için heykeller konusunda algım açık. Adeta heykeller arasında büyüdüm. Heykeli bulduğum an öyle heyecanlandım ki adeta dizlerimin bağı çözüldü" diye konuştu.

Yeşim Yüksel'in eşi Cüneyt Yüksel de, "Yeni aldığımız araca taş parçaları koyduğu için ilk başta eşime söylendim. Bagajdaki heykel parçasına baktığımda Alaçatı taşına benzediğini gördüm. Herhangi birisi Alaçatı taşını yontarak heykel yapmaya kalksa gözleri bu tarz yapmaz. Milattan Önceki dönemdeki heykellere benziyordu. Bütün gece internette araştırma yaptık. Herhangi birileri bunu bularak atmışsa, biz bunu müzeye kazandıralım diye düşündük. Çünkü bu Çeşme'nin bir tarihi zenginliği. Çeşme'de Helenler ve İyonlar yaşamış. Bu heykel parçacığı da o dönemlere ait olabilir diye düşündük. Daha fazla kırılıp parçalanmasını, yok olmasını istemedik. Vatandaşlık görevimizi yaparak, bulduğumuz heykeli müzeye teslim etmenin huzuru içindeyiz. Bulduğumuz heykel gerçekten tarihi bir eserse Çeşme'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Eğer tarihi eser değilse de, yine de sorumlu bir vatandaş olarak yetkililerin incelemesine sunduğumuz için huzurluyuz" dedi.

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