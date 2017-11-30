Bulduğu Malzemeleri Sanat Eserine Çevirdi

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi, Akın Etkin Güneş'in sergisini ağırlıyor.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi, Akın Etkin Güneş'in sergisini ağırlıyor.

Sanatçının 30 eserinin yer aldığı serginin açılışı Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Mustafa Öztürk tarafından yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına sanatçıyı kutlayan Başkanvekili Öztürk, çalışmalarında başarılar diledi. Akın Etkin Güneş de doğada bulunan objeleri sanatla bir araya getirerek çalışmalarına hayat verdiğini söyledi. Ahmet Etkin Güneş'in sergisi Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi'nde 5 Aralık Salı gününe kadar ziyarete açık kalacak.