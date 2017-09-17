Bülent Uygun, İstifa Etti

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Sivasspor'a 4-2 yenilen Osmanlıspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, görevinden istifa etti.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Sivasspor'a 4-2 yenilen Osmanlıspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, görevinden istifa etti.

Başkent ekibinin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüzdeki görevinden istifa eden Bülent Uygun hocamıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bülent Uygun yönetimindeki Osmanlıspor, ligde geride kalan 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Mor-sarılı ekip, ligde 1 puanla son sırada bulunuyor.