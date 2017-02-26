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Bülent Yıldırım, 2,5 Yıl Sonra Derbi Yönetecek

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Bülent Yıldırım, 2,5 Yıl Sonra Derbi Yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Bülent Yıldırım görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Bülent Yıldırım görev yapacak. Yıldırım, 2 yıl 4 ay sonra ilk kez bir derbi maçta düdük çalacak.

Son derbisine Kasım 2014'te çıkan Ankara bölgesi hakemi, 2014-2015 sezonu 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertli ekibin 2-0 galip ayrıldığı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı.

10. derbi

Bülent Yıldırım, kariyerinde 10. kez derbi maçta görev yapacak. FIFA kokartlı hakem, şu ana kadar 3 kez Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi yönetti. Yıldırım'ın düdük çaldığı bu karşılaşmalarda Galatasaray 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sonuçlandı.

60 kart, 5 penaltı

Bu sezon Süper Lig'de 21 haftada 12 maç yöneten 45 yaşındaki tecrübeli hakem, 56 kez sarı kartına başvururken, 4 kez de kırmızı kartına başvurdu. Yıldırım, bu karşılaşmalarda da 5 kez penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaray, Yıldırım ile gülüyor

Bu sezon Galatasaray'ın 1 maçında görev alan Yıldırım, ligin 1. haftasında TT Arena'da sarı-kırmızılıların Kardemir Karabükspor ile oynadığı karşılaşmayı yönetmişti. Galatasaray, bu karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmış, 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Beşiktaş'a 20 galibiyet

Kariyerinde Beşiktaş'ın 34 karşılaşmasını yöneten Bülent Yıldırım, düdük çaldığı bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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