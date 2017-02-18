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Bulgaristan, Baba Marta (Marta Nine) Geleneğini Kutlamaya Hazırlanıyor

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Bulgaristan, Baba Marta (Marta Nine) Geleneğini Kutlamaya Hazırlanıyor
Bulgaristan, baharın gelişinin simgesi olan Baba Marta (Marta Nine) geleneğini kutlamaya hazırlanıyor.

Bulgaristan, baharın gelişinin simgesi olan Baba Marta (Marta Nine) geleneğini kutlamaya hazırlanıyor.

Mart ayının gelişiyle kutlanan Baba Marta geleneğinde, insanlar, sağlık, uzun ömür, kısmet dilekleri için birbirlerine Martenitsa takısı hediye ediyor. 1 Mart gününe haftalar kala ülkenin her yerinde seyyar satıcılar sokaklarda Martenitsa takısını satmaya başlıyor. Şehir merkezleri kırmızı beyaz renklere bürünüyor. Yakınlarına hediye edecekleri onlarca Martenitsayı titizlikle seçen vatandaşlar kırmızı beyaz iplerle yapılmış takıları 1 Mart sabahı sevdiklerine hediye etmeye başlıyor. Martenitsa takılarında kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü simgeliyor. Baba Marta (Marta Nine) adı verilen geleneğin tarihi tam olarak bilinmemesine rağmen dini motifler taşımadığı için ülkede çeşitli dinlere mensup herkes tarafından kutlanıyor.

Bulgaristan'da Türk nüfusun en yoğun bulunduğu Kırcaali şehir meydanında Martenitsa satan Svetla Sapuncieva, Martenitsa takmanın ülkede bir gelenek olduğunu belirterek, ilk leyleğin görülmesine kadar insanların bu takıları taktığını söylüyor.

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