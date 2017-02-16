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Bulgaristan’da Erken Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak

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Bulgaristan’da Erken Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak
Bulgaristan'da yapılacak erken genel seçimlere katılmak için 13 siyasi parti Merkez Seçim Kurulu'na (MSK) kayıt yaptırdı.

Bulgaristan'da yapılacak erken genel seçimlere katılmak için 13 siyasi parti Merkez Seçim Kurulu'na (MSK) kayıt yaptırdı.

MSK tarafından yapılan açıklamada, 26 Mart günü gerçekleştirilecek parlamento seçimleri için 13 siyasi partinin yanı sıra 9 koalisyon ve inisiyatif komitelerinin sunduğu 21 bağımsız milletvekili adayı kayıt yaptırdı. MSK Sözcüsü Kamelia Neikova, yurt dışında oy kullanmak isteyen vatandaşların sayısı en çok Türkiye'de olduğunu belirterek, oy kullanabilmek için ilgili ülkelerdeki konsolosluk ve elçiliklere vatandaşlar tarafından verilecek dilekçe süresinin 28 Şubat günü sona ereceğini hatırlattı.

Ülkedeki Türklerin oyları için iki parti yarışıyor

İki siyasi parti, Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanlardan oy bekliyor. Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) ülkede yaşayan Türklerin oyları için mücadele veren iki siyasi partisi özelliğine sahip. 90'lı yıllarda kurulan HÖH, uzun yıllar parlamentoda Türkleri temsil etti ancak Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinde Türkiye yanlısı tutumu nedeniyle HÖH genel başkanı Lütfi Mestan partinin onursal başkanı Ahmet Doğan tarafından partisinden ihraç edildi. Mestan, HÖH'ten ihraç edilmesinin ardından DOST adında yeni bir parti kurdu.

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