Bulgaristan’dan Gelen İlk Turist Kafilesi Türk Lokumuyla Karşılandı

Bulgaristan'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine charter seferiyle gelen ilk turist kafilesi, Türk lokumuyla karşılandı.

Bulgaristan'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine charter seferiyle gelen ilk turist kafilesi, Türk lokumuyla karşılandı.

Sofya'dan Bulgaria Air'e ait uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 105 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolculara Türk lokumu ikram edildi. Bulgar turistlerin tatillerini, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde geçirecekleri öğrenildi.

Turu düzenleyen seyahat acentesinin yetkilisi İlhan Öztürk, "Bu yıl Dalaman Havalimanı'na organize ettiğimiz ilk sefer. Hamdi bey ile birlikte uzun uğraşlarımızın sonucunda bu sezon sonu ilk charter seferi gerçekleştirildi. 27 ve 30 Eylül'de charter uçuşlarımız olacak. Bu seferleri önümüzdeki yıl için başlangıç sayabiliriz. Yolcular ağırlıklı olarak Marmaris'i, bir kısmı da Fethiye'yi tercih ediyor. Umarım bu uçuşlar gelecek yıllarda artarak devam eder" dedi.