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Bulkaz: "Europe Cup’ta Üst Tura Çıkan Tek Türk Takımıyız"

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Bulkaz: "Europe Cup’ta Üst Tura Çıkan Tek Türk Takımıyız"
Muratbey Uşak, FIBA Europe Cup'ta Romen rakibi CSM CSU Oradea'yı evinde farklı yenerek ismini ilk 18'e yazdırdı.

Muratbey Uşak, FIBA Europe Cup'ta Romen rakibi CSM CSU Oradea'yı evinde farklı yenerek ismini ilk 18'e yazdırdı.

Maçtan sonra açıklama yapan Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz, Europe Cup'ta yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Ligde Türkiye'yi temsil edecek tek takım kaldığını vurgulayan Bulkaz; "Seyircimiz, sayın valimiz, belediye başkanımız, rektörümüz, bütün yöneticilerimiz ve taraftarlarımız ile birlikte çok keyifli bir maç izledik. İlk maçtaki 10 sayılık farkı çok net bir şekilde 26 sayı fark atarak tur atladık, mutluyuz. Oyuncular gerçekten sıkıntılı bir dönemden takım olarak çıktılar. Oyuncularımı da tek tek kutluyorum. Uzun zamandır ilk defa tam kadro olarak maça çıktık. İzlediğimiz basketbol verilen mücadele bize yakışan şekildeydi. İnşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.

Muratbey Uşak'ta 12 sayı üreten Berkay Candan da yaptığı değerlendirmede, "Bizin için zor bir maçtı açıkçası. Oradaki maçta çok iyi oynayamadık. Deplasmanda 10 sayılık bir fark yarattılar ancak evimizde bu farkı kapatıp maçı kazanmasını bildik, iyi mücadele ettik. Taraftarlarımız da bizi çok iyi destekledi. Umarım bizi böyle desteklemeye devam ederler biz de önümüzdeki maçları kazanırız" diye konuştu.

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