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Buluşçular Ve Yatırımcılar Bir Araya Geliyor

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Buluşçular Ve Yatırımcılar Bir Araya Geliyor
Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) açıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) açıldı.

İstanbul WOW Convention Center'da 4 Mart 2017 tarihine kadar gerçekleşecek olan ISIF Fuarı'nın açılışını, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Dünya Fikri Sinayi Mülkiyet Teşkilati Birim Başkanı Quan-Ling Sim, Avrupa Patent Ofisi Avrupa İşbirliği Direktörü Carla Pandolfi ve İnovaLİG Şampiyonu VSY Biotechnology "nin CEO'su Dr. Ercan Varlıbaş gerçekleştirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, ISIF Fuarının buluş yapanları, AR-GE merkezlerini, sanayici ve girişimcileri, kamu kuruluşları, üniversiteleri buluşturan önemli bir platform olduğunu belirterek; fuar sırasında gerçekleştirilen panel, çalıştay ve işletmeler arası (B2B) görüşmelerin inovasyon odaklı önemli çalışmalar olduğunu söyledi.

SY Biotechnology CEO'su Dr. Varlıbaş da, "Türkiye'de önemli keşifler çıkıyor ama yol yordam bilip bu önemli buluşların patentini, faydalı model belgesini almak, uluslararası arenada başarı kazanmak gerekiyor; bu şekilde Türkiye'nin teknoloji açığını; dolayısıyla cari açığını kapatabiliriz. Buluş Fuarı gibi bu tür etkinlikler, buluş yapanlar ve sanayiciler arasında bir sinerji oluşmasını ve yeniliklerin dünya ile buluşmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

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