Bulutlar Fotoğraf Sanatçılarına İlham Oldu

Denizli'de parçalı bulutların arasından çıkan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Denizli'de parçalı bulutların arasından çıkan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Denizli'de güneşli ve parçalı bulutlu havayı fotoğraflayan Denizlililer sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Buldan ilçesi Süleymanlı Gölü, hafta sonu bulut ve göl yansımaları ile fotoğrafçıların gözde yeri oldu. Göle yansıyan bulutları çeken fotoğrafçı Sait Yalçın'ın fotoğrafları büyük beğeni topladı. Merkezefedi ilçesi Saruhan Mahallesi de fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.