Bulvar AVM'de 'Engelsiz Spor Şenliği'

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Engelliler İl Spor Merkezi birimi tarafından, 19 Mayıs Atatürk' ü Anma ve Gençlik Bayramı ve Engelliler Haftası nedeniyle “Engelsiz Spor Şenliği” düzenledi

Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ nde düzenlenen etkinlikte zihinsel, bedensel, işitme ve görme engelli çocuklar, 16 spor branşında yer alarak gün boyu eğlendiler. Şenliğe katılım sağlayan çocuklar; langırt, boccia, oturarak voleybol, futbol, masa tenisi, badminton, golf, bilek güreşi gibi 16 spor branşıyla tanıştı.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Samsun Şubesi öğrencileri halk oyunları, Amisos 55 Engelli Spor Kulübü tekerlekli sandalye dans gösterisi sundu. Gazi Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri engelsiz spor şenliğine destek olmak amaçlı işaret diliyle "Sev Kardeşim" adlı şarkısı seslendirdiler. Halk Eğitim kurslarında faaliyet gösteren öğrenciler de halk oyunları gösterileriyle şenliğe renk kattılar. Ayrıca Amisos 55 Engelli Spor Kulübü ile Samsun Özel Günışığı Rehabilitasyon Merkezi el emeği göz nuru çalışmalarını sergilediler.

Bulvar AVM' de düzenlenen etkinliğe; Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. Çeşitli yarışmaların da yapıldığı şenlik, engelli çocuklara hediye takdimi ile sona erdi.