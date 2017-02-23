Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi'nde 25 Şubat Cumartesi günü Ritim Atölyesi gerçekleştirilecek. Çocuklar, eğlenirken bir yandan da ritmik yeteneklerini ve kişisel becerilerini geliştirecekler. Duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilme, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, müzikle hareket edip durabilme, dinleme ve enstrüman çalabilmeyi öğrenme gibi konuları da kavrayabilecekler. Uzman eğitmen Tevfik Amaç tarafından yürütülecek olan ritim atölyesinde bongo, maracas, darbuka ve def kullanılarak grup çalışması yapılacak. Ritim atölyesi, 14:30-17:30 saatleri arasında Bulvar AVM kapalı yemek katın Atölye Evi’nde gerçekleşecek. Tüm çocukların ücretsiz olarak davetli olduğu belirtildi.
- BIST 89.138
- Altın 142,959
- Dolar 3,5619
- Euro 3,7674
- Samsun 19 °C
- İstanbul 14 °C
- Ankara 12 °C
- İzmir 16 °C
- Ordu 11 °C
- Sinop 12 °C
- Giresun 12 °C
- Amasya 14 °C
- Rize 9 °C
- Trabzon 9 °C
- Kazım Orbay İlkokulundan Kitap Fuarı Etkinliği
- Bursa’da Hurdalık Yangını Korkuttu
- Kaymakam Çınar’dan Başarılı Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar
- Minik öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü'nü gezdi
- MİSİAD'dan giysi yardımı
- Çatışmalarda Yaralanan 11 Öso Askeri Kilis’e Getirildi
- Ak Parti’li Şamil Tayyar: “Birçok İlde Fetö Borsası Kuruldu”
- Mazot Ve Gübre Desteği Ödemeleri 24 Şubat’ta Başlıyor
- Başkan Kul’dan hastane ziyareti
- Ordu'da İŞKUR destekli 2 bin kişi işe alınacak
- Adanaspor’da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
- Adana Demirspor’da, Balıkesirspor Hazırlıkları Sürüyor
- Osteoporoz Hastalarına “Güneş” Tavsiyesi
- Bursa Trafiğini Kilitleyen Bomba Paniği
- MÜSİAD'dan ziyaret turu
Bulvar AVM'de müzik zamanı
Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi'nde çocuklar bu hafta Cumartesi, kendi yarattıkları ritimlerle müzik potansiyellerinin farkına varacaklar
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bulvar AVM'de müzik zamanıSamsun Bulvar Alışveriş Merkezi'nde çocuklar bu hafta Cumartesi, kendi yarattıkları ritimlerle müzik potansiyellerinin farkına varacaklar
SAMDOB'dan sıradışı dinletiSamsun Devlet Opera ve Balesi, büyük bir beğeni ile karşılanan 'Tuna Kıyısı Aşkları'nın ardından, yine son derece orijinal bir dinleti akşamında sanatseverler ile buluştu
Türkiye’de 2016 Yılında Kişi Başına 8.4 Kitap DüştüTürkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral, Türkiye'de 2016 yılında kişi başına 8.4 kitap düştüğünü, bunun önemli bir rakam olduğunu...
Telekom Lisesi Polonya'daSamsun Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 1 idareci 1 öğretmen ve 3 öğrenci Erasmus projesi kapsamında Polonya nın Bialystok şehrine gitti.
Başsavcı Vekili'nin fotoğrafları takvim olduSamsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Soğukpınar'ın Kızılırmak Deltası'nda çektiği fotoğraflar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılı takvimi olarak basıldı.
- Kurt Tehlikesi Nedeniyle Adalardaki Hayvanlar Buz Üzerinde Yürütülüyor
- Kalkınma Bakanı Elvan’ın Mardin Ziyareti
- Anne Baba Katili Sessiz Sedasız Gömüldü
- Bakan Işık’tan El Bab Açıklaması
- Afyonkarahisar’da Hayrete Düşüren Trafik Işığı Direği
- Uzmanından Öğrencilere Sınav Stresi Tavsiyeleri
- 82 Yaşında Cami Nöbeti Tutan Fatma Sazan’ın Kızı Konuştu
- Üç Çocuğu İle Harabe Evde Yaşam Mücadelesi Veriyor
- 102 Yaşındaki Huzurevi Sakininden Uzun Yaşamanın Sırrı
- Pedalını Çevir, Telefonun Şarj Olsun
- Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- Eğitimci Ve Spor Adamı Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Araç Satış İlanını Şiirle Yapınca Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
- Avrasya Tüneli’nden 922 Bin 128 Araç Geçti
- Donmuş Şelaleye Tırmandılar
- Keçi Kuzuya Benzer Bir Yavru Doğurdu
- Artık Onun Da Sıcak Bir Yuvası Var
- Adıyaman’da İş Yerlerine Güvenlik Kamerası Takılması Zorunluluğu Getirildi
- 12 Yıllık Çaycı Yöntemini Değiştirdi, 400 Çay Satmaya Başladı
- Antalya’nın Fethi İlk Defa Görkemli Kutlanacak
1/20
- Samsunspor- Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri
- Bu Aşkın Kahramanı Sensin Gala Gecesi
- Sivasspor - Samsunspor maçından enstanteneler...
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.