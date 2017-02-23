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Bulvar AVM'de müzik zamanı

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Bulvar AVM'de müzik zamanı
Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi'nde çocuklar bu hafta Cumartesi, kendi yarattıkları ritimlerle müzik potansiyellerinin farkına varacaklar

Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi'nde 25 Şubat Cumartesi günü  Ritim Atölyesi gerçekleştirilecek. Çocuklar, eğlenirken bir yandan da ritmik yeteneklerini ve kişisel becerilerini geliştirecekler. Duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilme, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, müzikle hareket edip durabilme, dinleme ve enstrüman çalabilmeyi öğrenme gibi konuları da kavrayabilecekler. Uzman eğitmen Tevfik Amaç tarafından yürütülecek olan ritim atölyesinde bongo, maracas, darbuka ve def kullanılarak grup çalışması yapılacak. Ritim atölyesi, 14:30-17:30 saatleri arasında Bulvar AVM kapalı yemek katın Atölye Evi’nde gerçekleşecek. Tüm çocukların ücretsiz olarak davetli olduğu belirtildi.

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