Bunalıma Girdi, İple Kendini Astı

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Saraybosna Mahallesi Özpoyraz Sokak üzerine bulunan bir evde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen T.B. (58) kömürlükte kendini iple astı. Yakınlarının ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, T.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. T.B.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.