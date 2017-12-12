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Bunalıma Giren Şahıs İntihar Etti

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Bunalıma Giren Şahıs İntihar Etti
Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, tabancayla başına ederek yaşamına son verdi.

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, tabancayla başına ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü mahallesi Çankaya caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Mustafa Ö. (43), iş yerinde tabanca ile kafasına tek el ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, iş yerinde inceleme yaptı. Mustafa Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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