Bunaltan Sıcaklar Geri Döndü.

Sıcaktan bunalan inek sürüleri buldukları ağaç gölgelerinde serinliyor.

Sıcaktan bunalan inek sürüleri buldukları ağaç gölgelerinde serinliyor.

Bunaltan sıcaklar kısa bir aradan sonra geri döndü. Sivas'ta hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşırken hissedilir sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Sivas'ta hava sıcaklıklarının Salı gününe kadar 35 derece civarında seyredeceği, Salı gününden sonra hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesine düşeceği öğrenildi.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması insanlar kadar hayvanları da bunalttı. Otlamaları için araziye çıkartılan inek süreleri buldukları ağaç gölgelerinde serinledi.