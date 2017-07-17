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Bunaltıcı Sıcaklar Hayvanları Da Etkiledi

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Bunaltıcı Sıcaklar Hayvanları Da Etkiledi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 45 dereceyi bulurken, yoldan karşıya geçen bir inek bunaltıcı sıcağa dayanamayarak yere yığıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 45 dereceyi bulurken, yoldan karşıya geçen bir inek bunaltıcı sıcağa dayanamayarak yere yığıldı.

Gümüşlük Mahallesi Dereköy'de karşıdan karşıya geçmek isteyen inek, 45 derecelik sıcağa dayanamayarak yolun ortasında bir anda fenalaştı. Yere yığılan inek nedeniyle trafik bir süre aksadı. İnek sahibi ve çevredeki vatandaşlar büyükbaş hayvanı kenara çekmek için uzun süre uğraştı. Kafasına soğuk su dökülen inek bir süre sonra kendiliğinden ayağa kalkarak güçlükle yürümeye devam etti.

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