  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

'Bundan da birşey olmaz demeyin, bırakmayın'

»
'Bundan da birşey olmaz demeyin, bırakmayın'
Ordu'da kar yağışıyla birlikte yayladaki evlerini terk etmeye başlayan vatandaşlar boşalttıkları evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakmamaları konusunda uyarıldı

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, bölgede kar yağışının başlamasının ardından yayla evlerinin boşalmaya başladığını söyledi. İki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kalan vatandaşların da evlerini boşaltarak ayrılmaya başladığını ifade eden Özerden, bu vatandaşların hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

'BU DA MI KULLANILIR
DEMEYİN, BIRAKMAYIN'
İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda her hafta mahallelerde bütün kamu kurumlarının amirlerinin katılımıyla halk ve güvenlik toplantıları yaptıklarını aktaran Kaymakam Özerden, vatandaşlara her fırsatta bu uyarıyı yaptıklarını belirti. Vatandaşları imam ve öğretmenler aracılığıyla da ulaşmaya çalıştıkları bilgisini veren Özerden, bölge halkına şu uyarılarda bulundu: "Lütfen hiçbir vatandaşımız yiyecek, içecek veya patlayıcı yapılabilecek tüp gibi malzemeleri yayla evlerinde bırakmasınlar. Bu da mı kullanılır demesinler. Kesinlikle bu malzemeleri evlerinde bırakmasınlar. Çünkü bu bizim için çok önemli. Bilinmesini isteriz ki; evlerde bırakılacak yaşamsal malzemeler mevcut süreci olumsuz etkileyebilecek türden işlerdir. Dolayısıyla vatandaşlarımız yaylaya çıkarken yanlarında getirdikleri malzemeleri tekrar giderken yanlarına alsınlar. Bu o kadar da zor bir şey değil."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Çiftçiye sahip çıkıyoruz'26 Kasım 2017 Pazar 15:40
  • Buzdolabı motoruyla evi ısıtan sistem26 Kasım 2017 Pazar 15:36
  • Çambaşı Yaylası'na 'kayak merkezi' açıldı26 Kasım 2017 Pazar 15:24
  • Turhallı gençlere gelişim merkezi26 Kasım 2017 Pazar 15:16
  • Engelli kardeşlere ziyaret26 Kasım 2017 Pazar 15:10
  • 'İşçinin yanında olun'26 Kasım 2017 Pazar 14:40
  • 'Emek varsa, söz de var'26 Kasım 2017 Pazar 14:31
  • 'Batmış belediyeleri belgelerle kanıtlıyoruz'26 Kasım 2017 Pazar 14:28
  • Obruklu Köy'ün sakinleri taşınmayı bekliyor26 Kasım 2017 Pazar 14:27
  • Şehit Nuri Pamir'de geleneksel buluşma26 Kasım 2017 Pazar 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti