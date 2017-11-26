'Bundan da birşey olmaz demeyin, bırakmayın'

Ordu'da kar yağışıyla birlikte yayladaki evlerini terk etmeye başlayan vatandaşlar boşalttıkları evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakmamaları konusunda uyarıldı

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, bölgede kar yağışının başlamasının ardından yayla evlerinin boşalmaya başladığını söyledi. İki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kalan vatandaşların da evlerini boşaltarak ayrılmaya başladığını ifade eden Özerden, bu vatandaşların hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

'BU DA MI KULLANILIR

DEMEYİN, BIRAKMAYIN'

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda her hafta mahallelerde bütün kamu kurumlarının amirlerinin katılımıyla halk ve güvenlik toplantıları yaptıklarını aktaran Kaymakam Özerden, vatandaşlara her fırsatta bu uyarıyı yaptıklarını belirti. Vatandaşları imam ve öğretmenler aracılığıyla da ulaşmaya çalıştıkları bilgisini veren Özerden, bölge halkına şu uyarılarda bulundu: "Lütfen hiçbir vatandaşımız yiyecek, içecek veya patlayıcı yapılabilecek tüp gibi malzemeleri yayla evlerinde bırakmasınlar. Bu da mı kullanılır demesinler. Kesinlikle bu malzemeleri evlerinde bırakmasınlar. Çünkü bu bizim için çok önemli. Bilinmesini isteriz ki; evlerde bırakılacak yaşamsal malzemeler mevcut süreci olumsuz etkileyebilecek türden işlerdir. Dolayısıyla vatandaşlarımız yaylaya çıkarken yanlarında getirdikleri malzemeleri tekrar giderken yanlarına alsınlar. Bu o kadar da zor bir şey değil."