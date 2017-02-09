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Bunlar Da ‘Aşk’ Çikolataları

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Bunlar Da ‘Aşk’ Çikolataları
14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, tüm sektörlerde olduğu gibi çikolata ve şeker üreticileri de hazırlıklarını tamamladı.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, tüm sektörlerde olduğu gibi çikolata ve şeker üreticileri de hazırlıklarını tamamladı. Aşkın ve sevginin ön plana çıktığı 14 Şubat'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan "çikolata" da vitrinlerdeki yerini aldı.

Edirne'de 14 Şubat Sevgililer Günü için özel paketler hazırlayan bir şekerleme firması, kırmızı ambalajlı kalp şeklinde özel çikolata ve dekoratif ürünler üreterek, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi müşterilerinin beğenisine sundu.

İşletme çalışanlarından Arzu Küp, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgiler Günü öncesi müşterilerinin talepleri doğrultusunda özel ürünler hazırladıklarını dile getirerek, "Yaklaşan Sevgililer Günü'nde müşterilerimiz için aranjmanlar hazırladık. Yöresel ürünümüz olan badem ezmesi ve kavala kurabiyemizin üzerine kaplanan çikolata kaplı şekerlemelerimiz var bu özel gün için. Bunun dışında dekoratif ürünlerimiz var kalp şeklinde mumlarımız. İsteyen müşterilerimiz için çikolatalardan isim yazabiliyoruz" dedi.

Edirne'nin özel lezzetleri çikolatayla kaplandı

Küp, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer alan badem ezmesi ve kavala kurabiyesini özel bir konsepte dönüştürdüklerini belirterek, "Sevgililer Günü'ne özel Edirne'nin tarihi lezzetleri badem ezmesi ve kavala kurabiyesini çikolatayla buluşturduk. Genelde nişanlanacak, evlenecek çiftler daha çok rağbet gösteriyor bu lezzetlere. Çikolata, aşk ve sevgi denince vazgeçilmez oluyor. Dolayısıyla 14 Şubat gibi özel bir günde özel bir hediye olabiliyor. Bizler de bütün sevgililerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunlar Da ‘Aşk’ Çikolataları

Bunlar Da ‘Aşk’ Çikolataları

Bunlar Da ‘Aşk’ Çikolataları

Bunlar Da ‘Aşk’ Çikolataları

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