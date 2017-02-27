Bunlar Da Motosikletli Magandalar

Kağıthane tünelinde bir grup motosiklet sürücüsü adeta terör estirdi.

Kağıthane tünelinde bir grup motosiklet sürücüsü adeta terör estirdi. Motosikletlilerden biri tek teker üzerinde uzun süre giderken, diğer motosikletliler de hız sınırı 70 km olan tünelde en az 200 km hız ile araçların arasından geçti.

Trafikte terör estirenlere bu kez motosikletliler katıldı. Kağıthane Tüneli'nde giren bir grup motosikletli,diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Tünelde 70 km olan hız sınırını aşarak en az 200 km hızla giden motosikletlilerden birinin yaptığı hareket ise sürücülerin yüreğini ağzına getirdi. Tek tekerleğini havaya kaldıran motosikletli maganda uzunca süre bu şekilde böyle yoluna devam etti. Arkasından gelen motosikletliler ise ceza sınırına aldırış etmeden hızla tünel içinde gittiler.Diğer sürücüler ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.