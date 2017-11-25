Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da cuma namazında DEAŞ terör örgütünün katliam yaptığını anımsatarak, "Bunlara nasıl Müslüman deriz. Bunlar katil, bunların İslam'la yakından uzaktan alakası yok." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay M.Y.O Komutanlığı'ndaki 1518 Muvazzaf Astsubay adayının mezuniyet töreninde konuştu. Türkiye'nin kardeş Mısır halkının yanında olduğunu ve acısını paylaştığını söyledi. Erdoğan, Mısır'da cuma namazında DEAŞ terör örgütünün katliam yaptığını anımsatarak, "Bunlara nasıl Müslüman deriz. Bunlar katil, bunların İslam'la yakından uzaktan alakası yok. Mübarek cuma günü ibadetlerini yerine getiren kardeşlerimizi hedef alan bu kalleş saldırı, DEAŞ terörünün insanlık dışı, İslam dışı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bir terör örgütü eliyle ve bu örgüt bahane edilerek yerle yeksan edilen medeniyetimizin kadim şehirlerindeki yıkımları durdurmak, oluk oluk akan Müslüman kanını engellemek için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur" diye konuştu. Bizden, gözümüzün içine bakıla bakıla 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulurken, kenara çekilip beklememizi isteyenler olabilir. Onların ne istedikleri değil, bizim ülke ve millet olarak ne istediğimiz önemlidir" diye konuştu.

Türkiye'nin ülke ve millet olarak ne istediğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Maruz kaldığımız çok yönlü saldırıların, bizi oyundan çıkarıp yedek kulübesine bile değil, sahanın tamamen dışına atmaya matuf hamleler olduğunun farkındayız. Varsın, onlar kendi hesaplarını yapsınlar. Biz ülkemize güvenimizle, milletimizin desteğiyle, ordumuzun gücüyle bu oyunu kendimiz ve kardeşlerimiz için en hayırlı neticeye ulaştıracak şekilde yönlendirmekte kararlıyız."