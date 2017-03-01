Bünyan Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Başladı

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ilçe çarşı merkezinde yol ve yaya kaldırımı yapım çalışmalarına...

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ilçe çarşı merkezinde yol ve yaya kaldırımı yapım çalışmalarına yeniden başladı

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaşanan üzücü bir kaza ve hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verilen Hastane Caddesi ve Köprü Mevkiinde Sıcak asfalt dökümü için hazırlıklara başladı.Cadde üzerinde doğalgaz, içme suyu hattı yenileme, elektrik kablolarının yer altına alınması, atık su kanalarının yenilenmesi yağmur tahliye hattı gibi alt yapı hizmetleri tamamlanmıştı.Hava şartları izin verdiği sürece güzergahın önümüzdeki günlerde asfaltlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Ekiplerimiz havaların ısınmasıyla birlikte alt yapı kurumları ile koordineli yürüttüğü çalışmayla Hastane Caddesi ve Köprü mevkiinde yapılacak sıcak asfalt çalışmaları öncesi son hazırlıkları yapıyor. Belediyemiz ekipleri KASKİ, KCETAŞ, Kayserigaz gibi alt yapı kurumları ile yapılacak sıcak asfalt öncesi güzergâhta son kontroller ile birlikte yağmur suyu tahliye hatları yapıyor.2016 yılı içinde yoğun bir alt ve üst yapı sezonu yaşadık bu hizmetler 2017 yılı içinde de hız kesmeden devam edecek" dedi.

Başkan Gülcüoğlu, "46 mahallemizde tüm vatandaşlarımızın sorunlarını ortadan kaldırmak için gayret ediyoruz. Bununla birlikte ilçemizi geleceğe hazırlama adına devasa alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapıyoruz. İlçe tarihinin en yoğun hizmet dönemi yaşanırken her ne kadar istemesek de bazı aksaklıklar yaşanıyor. Hepsinin farkındayız çünkü her daim vatandaşlarımızla iç içe yan yanayız. Onların talep ve sorunlarını yakinen biliyor ve takip ediyoruz. Sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunuyor seferber oluyoruz.Bu bundan sonrada böyle devam edecek" diye konuştu.

Bünyan'da 2016 yılında doğalgaz alt yapısı tamamlanarak gaz verildi.Asbestli içme suyu hatları yenilendi. Elektrik kabloları yer altına alınarak, atık su kanalları yapıldı. Yapılan ve 1 yıldan daha kısa sürede tamamlanan alt yapı çalışmaları ile Kayseri'de adeta tarihi bir rekora imza atılan Bünyan'da 2017 yılında alt ve üst yapı çalışmaları devam edecek.