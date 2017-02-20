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Bünyan’da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

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Bünyan’da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi
Bünyan Belediyesi ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciler...

Bünyan Belediyesi ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciler için Kayseri Bilim Merkezi gezisi düzenledi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik'in de eşlik ettiği gezide çocuklar rehberler eşliğinde stantlarda anlatılanları meraklı gözlerle dinleyip öğrendiklerini keyifli bir şekilde uyguladılar.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik çocukların başarısı için bu tarz etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek;" Bu gezi Bünyan Belediyemizin himayesinde yapılıyor. Başkanımız Şinasi Gülcüoğlu'na desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum "dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da imkanları ölçüsünde her zaman çocuk ve gençlerin yanında olacaklarını vurgulayarak; "Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda ülkemizin geleceğini omuzlarında taşıyan bu genç kardeşlerimizin ortaya koydukları başarılar bizleri gururlandırıyor. Asımın nesli olarak yetişen sizlerden isteğimiz kendinize güvenmeniz. Sizlerin dünyanın herhangi bir yerindeki çağdaşlarınızdan hiçbir eksiği yok. Kendinizi donanımlı bir şekilde vatanına, milletine ve bayrağına bağlı ülkesini seven bireyler olarak yetiştireceksiniz. Bizler sizler için varız. Sizlerin daha iyi yetişmesi ve ülkemizi en iyi yerlerde en iyi şekilde temsil etmeniz için üzerimize düşen neyse yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Başarınızdan dolayı hepini ayrı ayrı kutluyorum. Allah başarınızı daim etsin" diye konuştu.

Öğrenciler bilim merkezini gezerken, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik; Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin ile birlikte merkezde incelemelerde bulundular.

Bünyan’da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Bünyan’da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Bünyan’da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

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