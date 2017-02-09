Burak Pehlivan Mhp’nin 48. Yaşını Kutladı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Milliyetçi Hareket Partisinin 48. yılı kutlu olsun" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Milliyetçi Hareket Partisinin 48. yılı kutlu olsun" dedi.

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; "Tarihten geleceğe giden yolculuğun son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk Milliyetçilerinin ve son 48 yılına damgasını vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncelikli mücadele maksadı ve varlık nedeni, kahramanların taşıdığı milli bekanın kopartılmadan devamını sağlamaktır. Bu, büyük Türk Milletinin elden ele taşınan mukaddes bir emaneti ve her neslin diğerine devretmek zorunda olduğu bir ata yadigarıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bizlere söylediği "Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum" sözleri bu tarihi sürecin ve şuurun yansımasıdır. 48.yılında Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin liderliğinde milliyetçi - ülkücü hareket hep birlikte bu daha güzel bir gelecek inşa edebilmek için çalışmaktadır. Ama önce buna kendimiz inanmalıyız ki sonra başkalarını inandıralım. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir. Ve verdiğimiz 48 yıllık mücadele buna fazlasıyla layıktır. Bizim siyaseten ilerleyişimizin yol haritasında sabır, akıl, şuur, denge, ihtiyat yer almaktadır. Milliyetçiliği hayatın her alanında, uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Gün birleşme günüdür. Gün bütünleşme günüdür. Yeter ki inan. Yeter ki doğrul ve yeter ki kendine dön. Tarih boyunca Ötüken'den, Malazgirt'e; Viyana Kapılarından, Büyük Taarruz'a kadar Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden, kahraman ecdadımızı; Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk'ü, bizlere önderlik etmiş, yol göstermiş ve buna ömrünü adamış Başta merhum Başbuğum Alparslan Türkeş olmak üzere, Sazakların, Kılıçkıranların, Önkuzuların, Özmenlerin, İmamoğluların, ve bugün bölücülükle mücadele ederken şehadete ulaşan kahramanlarımızı minnet, şükran ve hasretle yad ediyor, cenab-ı Allah'tan hepsine rahmet diliyorum" dedi.