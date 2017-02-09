  • BIST 87.991
  • Altın 147,199
  • Dolar 3,6953
  • Euro 3,9478
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Burak Pehlivan Mhp’nin 48. Yaşını Kutladı

» »
Burak Pehlivan Mhp’nin 48. Yaşını Kutladı
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Milliyetçi Hareket Partisinin 48. yılı kutlu olsun" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Milliyetçi Hareket Partisinin 48. yılı kutlu olsun" dedi.

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; "Tarihten geleceğe giden yolculuğun son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk Milliyetçilerinin ve son 48 yılına damgasını vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncelikli mücadele maksadı ve varlık nedeni, kahramanların taşıdığı milli bekanın kopartılmadan devamını sağlamaktır. Bu, büyük Türk Milletinin elden ele taşınan mukaddes bir emaneti ve her neslin diğerine devretmek zorunda olduğu bir ata yadigarıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bizlere söylediği "Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum" sözleri bu tarihi sürecin ve şuurun yansımasıdır. 48.yılında Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin liderliğinde milliyetçi - ülkücü hareket hep birlikte bu daha güzel bir gelecek inşa edebilmek için çalışmaktadır. Ama önce buna kendimiz inanmalıyız ki sonra başkalarını inandıralım. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir. Ve verdiğimiz 48 yıllık mücadele buna fazlasıyla layıktır. Bizim siyaseten ilerleyişimizin yol haritasında sabır, akıl, şuur, denge, ihtiyat yer almaktadır. Milliyetçiliği hayatın her alanında, uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Gün birleşme günüdür. Gün bütünleşme günüdür. Yeter ki inan. Yeter ki doğrul ve yeter ki kendine dön. Tarih boyunca Ötüken'den, Malazgirt'e; Viyana Kapılarından, Büyük Taarruz'a kadar Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden, kahraman ecdadımızı; Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk'ü, bizlere önderlik etmiş, yol göstermiş ve buna ömrünü adamış Başta merhum Başbuğum Alparslan Türkeş olmak üzere, Sazakların, Kılıçkıranların, Önkuzuların, Özmenlerin, İmamoğluların, ve bugün bölücülükle mücadele ederken şehadete ulaşan kahramanlarımızı minnet, şükran ve hasretle yad ediyor, cenab-ı Allah'tan hepsine rahmet diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Özen, "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Filyos Projesi Gecikmezdi"09 Şubat 2017 Perşembe 15:03
  • Kaymakam Türköz Kırsal Mahalleri Ziyaret Etti09 Şubat 2017 Perşembe 15:03
  • M.ali Paşa Gençlik Merkezinin Temeli Atıldı09 Şubat 2017 Perşembe 15:03
  • Söğüt Belediyesi Personeline Yangın Ve Kurtarma Eğitimi09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Diş Hekimliği Kozlu Köy Okulları Öğrencilerine Ağız Ve Diş Sağlığı Taraması Yapacak09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Şairler Derneği Yöneticileri Başkan Kurt’u Ziyaret Etti09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Avrupa Birliği Desteğiyle ’Siber Güvenlik’ Eğitim Müfredatı Zonguldak’ta Geliştirilecek09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Burak Pehlivan Mhp’nin 48. Yaşını Kutladı09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Başarılı Sporcular Şampiyonluktan Şampiyonluğa Koşuyor09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Başkan Gürkan’dan, Edirne Halkına Maç Daveti09 Şubat 2017 Perşembe 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti