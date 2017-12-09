Burak Yılmaz, Gollerine Devam Ediyor

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üst 4. hafta rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üst 4. hafta rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 15. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede bordo-mavililerin golcüsü bu haftayı da boş geçmedi. Paşa mücadelesi öncesinde Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında rakip fileleri 5 kez havalandıran Yılmaz, lacivert-beyazlılara karşı da gollerini sürdü. Milli futbolcu, attığı gol ile 13 golle zirvede olan Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'i yakaladı.