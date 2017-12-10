Burak Yılmaz’dan "Kaza" Açıklaması"

Sarıyer'de Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu lüks araç, takla atarak cipe çarptı.

Sarıyer'de Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu lüks araç, takla atarak cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı.

Sarıyer Sakıp Sabancı Caddesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında lüks araçla takla atarak kaza yapan Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, olayın ardından başka bir araca binerek olay yerinden ayrılmıştı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili oyuncu, "Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği bütün yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.